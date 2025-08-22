Mis Raices - Belen 2915 Schoenersville Road
PROMOCIONES
Promociones y ofertas
Empanadas Pague 10 lleve 12$25.00
Empanadas Pague 20 Lleve 24$50.00
Empanadas Pague 30 Lleve 36$75.00
Empanadas Pague 40 Lleve 48$100.00
Combo 3 pastel pollo + 3 pasteles carne$15.00
Combo 6 Pasteles pollo + 6 pasteles carne$28.00
Pandebonos Pague 10 Lleve 12$27.00
Pandebono Pague 20 Lleve 24$50.00
Picada 6 - 8 personas Gratis Colombiana familiar$82.00
Ensalada de frutas 2 x 1$21.50
DESAYUNOS COLOMBIANOS
Desayuno tipicos
CALENTADO
Scrambled rice and beans, arepa with cheese and you can choose between: grilled chicken, grilled pork, grilled beef, chorizo, morcilla$13.25
Calentado Paisa
Scrambled rice and beans, scrambled eggs with tomato and onions, arepa with cheese and you can choose between: grilled chicken, grilled pork, grilled beef, chorizo, morcilla$16.15
EGGS + HAM / Huevos con Jamon$9.60
FRIED EGGS / Huevos Fritos$9.00
HUEVOS PERICOS$9.60
PANADERIA - BAKERY
Panaderia
Arepa de chocolo$3.50
Arepa de chocolo CON QUESO$5.00
Borracho / torta de pan$3.00
Buñuelo$2.00
Caja Croissant$10.00
Chicharron guava$3.00
Croissant chocolate$3.50
Croissant plain$2.00
Galleta$2.00
Pan coco$2.50
Pan de queso$5.50
Pandebono$2.50
Pastel gloria$3.00
Pastel hojaldre carne$3.00
Pastel hojaldre pollo$3.00
Promo pan$9.00
Roscon mediano$3.50
Pan agridulce$3.00
Pastel hawaiano$3.00
Hojaldre manzana$3.00
Hojaldre Chocolate$3.50
Vitrina Caliente
EXTRAS
Extra 1 cuarto de aguacate$2.50
Extra 2 Huevos$4.00
Extra Aguacate$4.00
Extra Arepa con queso$4.00
Extra arepa mantequilla$2.50
Extra arepa pequeña$0.75
Extra Arroz amarillo$5.00
Extra Arroz blanco$4.00
Extra Arroz coco$5.00
Extra carne asada carta$8.00
Extra carne asada paisa$6.00
Extra carne desmechada$5.00
Extra chicharron 1 arepita$9.00
Extra Ensalada$5.00
Extra Ensalada FRYSBY$4.00
Extra Frijoles$5.00
Extra Guacamole$8.00
Extra Maduros$4.00
Extra Media Pechuga pollo$6.00
Extra Papa criolla$7.00
Extra papa fritas$4.00
Extra Pechuga pollo$8.00
Extra Queso$2.00
Extra Salsa champiñones$4.00
Extra Salsa hawaiana$4.00
Extra Salsa hogao$4.00
Extra sopa grande$8.00
Extra sopa pequeña$4.00
Extra tofu$4.00
Extra Tostones$4.00
Extra Vegetales salteados$4.00
Extra Yuca$4.00
POSTRES - DESSERT
00 - Aperitivos
Arepitas con guiso
Arepitas with onion and tomato sauce$11.45
Chicken wings with mango sauce / Alitas en Salsa de Mango$13.45
Fried Calamari with onion and tomato sauce / Calamares Empanizados$13.70OUT OF STOCK
Guacamole con tostones$12.00
Dismechated meat patacones / Patacones con Carnes Desmechada$15.19
RootCombo empanadas (5)
5 empanadas (chicken or/and beef)$13.20
Mini picada - entrada 2 a 3 personas
Blood sausage, chorizo, sweet plantains, tostones, grilled chicken, hot sauce$30.19
Maduro with cheese and guava / Maduro con Guayaba y Queso
sweet plantains with cheese and guava$10.20
01 - Sopas
02 - Comida rapida
Hamburgueza casa- House Hamburger
Tomate, lettuce, beef and pork, cheese, sauce and fries$15.19
Hamburgueza hawaiana - Hawaiian hamburger
Tomate, lettuce, beef and pork, cheese, sauce, fries and roasted pineapple$16.19
Hamburgueza pollo - Chicken Burguer
Tomate, lettuce, breaded chicken, cheese, sauce and fries$15.19
Quesadilla pollo- Chicken quesadilla
Shredded chicken in sauce, cheddar and mozzarella cheese$13.19
Quesadilla carne- Beef quesadilla
Shredded beef in sauce, cheddar and mozzarella cheese$14.19
Quesadilla Mixta - Mix quesadilla
Shredded beef and chicken in sauce, cheddar and mozzarella cheese$15.19
Arepa rellena$13.19
Colombian Salchipapa
Chorizo, fries, shredded meat and chicken in guiso (onions and tomate sauce)$14.19
Patacon de la casa
Sweet plantains, shredded meat and chicken in sauce, corn bacon, cheese$17.19
03 - Pollo
04 - Cerdo
05 - Carnes
Bandeja Paisa
Colombian platter, ground beef, beans, rice, sweet plantains, eggs, avocado, chorizo and pork belly$27.00
Cazuela de Frijoles
Colombian platter, ground beef, beans, rice, sweet plantains, eggs, avocado, chorizo and pork belly$24.19
Grilled steak / Carne Asada$19.19
New York steak
lean meat$31.19
Steak with shrimp in garlic sauce / Carne asada con camarones$27.19
Steak with onions in stew / Carne Encebollada$23.19
Bistek a caballo
Grilled steak with onions and tomatoes, with fried egg$23.19
Brochette / pincho
choose: beef or chicken$15.19
06 - Comida de mar
07 - Ensaladas
08 - Pastas
