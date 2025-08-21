Mis Raices - Belen 2915 Schoenersville Road
2915 Schoenersville Road, Bethlehem, PA
PROMOCIONES
Promociones y ofertas
Empanadas Pague 10 lleve 12$25.00
Empanadas Pague 20 Lleve 24$50.00
Empanadas Pague 30 Lleve 36$75.00
Empanadas Pague 40 Lleve 48$100.00
Combo 3 pastel pollo + 3 pasteles carne$15.00
Combo 6 Pasteles pollo + 6 pasteles carne$28.00
Pandebonos Pague 10 Lleve 12$27.00
Pandebono Pague 20 Lleve 24$50.00
Picada 6 - 8 personas Gratis Colombiana familiar$82.00
Ensalada de frutas 2 x 1$21.50
DESAYUNOS AMERICANOS
Omelets
Benedicts
Colombian Benedict
(eggs on top of shredded meat and corn arepa with hollandaise sauce)$12.95
CANADIAN BACON
(eggs on top of bacon and English muffin with hollandaise sauce)$10.95
SOUTH OF THE BORDER
(shredded pork, chipotle and hollandaise sauce)$12.95
VEGGI BENEDICT (VEGETARIANS) (HUEVO)
(tomato, spinach, green peper, onion, small Brussels sprout, Dutch basil)$12.50
HOT BENEDICT
(chorizo, hollandaise sauce, cajun peper)$10.95
AVOCADO TOAST
(eggs on top of guacamole and toast with hollandaise sauce)$11.95
Sweet Sunrise
DESAYUNOS COLOMBIANOS
Desayuno tipicos
CALENTADO
Scrambled rice and beans, arepa with cheese and you can choose between: grilled chicken, grilled pork, grilled beef, chorizo, morcilla$13.25
Calentado Paisa
Scrambled rice and beans, scrambled eggs with tomato and onions, arepa with cheese and you can choose between: grilled chicken, grilled pork, grilled beef, chorizo, morcilla$16.15
EGGS + HAM / Huevos con Jamon$9.60
FRIED EGGS / Huevos Fritos$9.00
HUEVOS PERICOS$9.60
PANADERIA - BAKERY
Panaderia
Arepa de chocolo$3.50
Arepa de chocolo with cheese$5.00
Borracho / torta de pan$3.00
Buñuelo$2.00
Caja Croissant$10.00
Chicharron guava$3.00
Croissant chocolate$3.50
Croissant plain$2.00
Galleta$2.00
Pan coco$2.50
Pan de queso$5.50
Pandebono$2.50
Pastel gloria$3.00
Pastel hojaldre carne$3.00
Pastel hojaldre pollo$3.00
Promo pan$9.00
Roscon mediano$3.50
Pan agridulce$3.00
Pastel hawaiano$3.00
Hojaldre manzana$3.00
Hojaldre Chocolate$3.50
Vitrina Caliente
Chorizo$4.25
Deditos de queso$3.50
Empanada de pollo$2.50
Morcilla$6.00
Pastel de yuca$3.00
Papa rellena$4.00
Por mayor$1.15
Hot dog Hojaldrado$3.50
Empanada Queso$3.00
Empanada Vegana$3.00
Empanada hawaiana$3.00
Empanada Hojaldre carne$3.00
Empanada Hojaldre pollo$3.00
Empanada Guayaba y queso$3.00
Empanada de Chicharron y maduro$3.00
EXTRAS
Extra 1 cuarto de aguacate$2.50
Extra 2 Huevos$4.00
Extra Aguacate$4.00
Extra Arepa con queso$4.00
Extra arepa mantequilla$2.50
Extra arepa pequeña$0.75
Extra Arroz amarillo$5.00
Extra Arroz blanco$4.00
Extra Arroz coco$5.00
Extra carne asada carta$8.00
Extra carne asada paisa$6.00
Extra carne desmechada$5.00
Extra chicharron 1 arepita$9.00
Extra Ensalada$5.00
Extra Ensalada FRYSBY$4.00
Extra Frijoles$5.00
Extra Guacamole$8.00
Extra Maduros$4.00
Extra Media Pechuga pollo$6.00
Extra Papa criolla$7.00
Extra papa fritas$4.00
Extra Pechuga pollo$8.00
Extra Queso$2.00
Extra Salsa champiñones$4.00
Extra Salsa hawaiana$4.00
Extra Salsa hogao$4.00
Extra sopa grande$8.00
Extra sopa pequeña$4.00
Extra tofu$4.00
Extra Tostones$4.00
Extra Vegetales salteados$4.00
Extra Yuca$4.00
POSTRES - DESSERT
Portion
Almuerzo - Comida (3PD)
00 - Aperitivos
Arepitas con guiso
Arepitas with onion and tomato sauce$11.45
Chicken wings with mango sauce / Alitas en Salsa de Mango$13.45
Fried Calamari with onion and tomato sauce / Calamares Empanizados$13.70OUT OF STOCK
Guacamole con tostones$12.00
Dismechated meat patacones / Patacones con Carnes Desmechada$15.19
RootCombo empanadas (5)
5 empanadas (chicken or/and beef)$13.20